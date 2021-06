Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : un noeud de raccordement installé à Chantecoq Cercle Finance • 09/06/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du déploiement des réseaux Lysséo permettant l'aménagement numérique du département du Loiret, Altice Europe annonce l'installation d'un Noeud de Raccordement Optique (NRO) desservant la commune de Chantecoq. Cette opération se déroule dans le cadre de la phase 2 du projet Lysséo, consistant à généraliser la fibre sur l'ensemble du territoire Loirétain, précise le communique d'Altice. Loiret Fibre, filiale de XpFibre (ex-SFR FTTH), continue ainsi de progresser sur le territoire loirétain. La nouvelle installation permettra ainsi de desservir plus de 2 300 logements et locaux professionnels répartis dans les communes de Chantecoq, Courtemaux, La Chapelle-Saint-Sépulcre, La Selle-en-Hermoy, La Selle-sur-le-Bied et Saint-Hilaire-les-Andrésis.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Tradegate 0.00% ALTICE EUROPE OTCBB -33.99%