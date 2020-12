Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : trois nouvelles mesures pour l'environnement Cercle Finance • 16/12/2020 à 14:19









(CercleFinance.com) - Altice France, filiale d'Altice Europe, annonce poursuivre son engagement en faveur de l'environnement en adoptant trois nouvelles mesures. Altice France annonce ainsi mettre à la disposition des salariés un moteur de recherche éco-responsable, Ecosia; proposer aux annonceurs des publicités neutres en carbone; faire de la performance énergétique un critère de choix des partenaires du groupe . Ces dispositions font partie des 15 mesures présentées en octobre à l'occasion du lancement du plan d'action au service de la transition écologique ' J'avance avec Altice '.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +21.74%