Altice Europe : toutes les résolutions approuvées en AGE Cercle Finance • 08/01/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Altice Europe annonce que son assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires, qui s'est tenue jeudi pour discuter de l'offre publique d'achat recommandée par Next Private, société contrôlée par Patrick Drahi, a adopté toutes les résolutions proposées. Parmi ces résolutions, figuraient la fusion, la vente d'actifs et la modification conditionnelle des statuts du groupe, qui, si l'initiateur le juge souhaitable, sera exécutée et prendra effet dès que possible après la radiation. Figuraient aussi le règlement des options d'achat d'actions détenues par Natacha Marty dans le cadre de l'offre, et la modification des conditions générales des FPPS 2016 et 2018, dans le cadre de l'offre, pour les options détenues par Alain Weill.

