Altice Europe : sur le chemin de la transition écologique

(CercleFinance.com) - Altice France poursuit son engagement au service de la transition écologique en mettant en oeuvre trois nouvelles actions de son plan ' J'avance avec Altice ', lancé en octobre 2020. Première initiative : proposer un smartphone écoresponsable. Depuis le 16 février 2021, SFR offre ainsi à ses clients la possibilité de s'équiper du Fairphone 3+, un smartphone avec batterie remplaçable et matériaux équitables et recyclés. Altice France annonce également la signature d'un partenariat avec l'association 'A Tree For You' qui promeut la plantation d'arbres à travers le monde dans le but de préserver l'environnement, de développer l'emploi et de favoriser les liens sociaux. Enfin, SFR propose depuis quelques mois aux salariés SFR de la métropole et de La Réunion de prendre en charge 90 % de leur abonnement aux services de location de vélos, une mesure qui complète la prise en charge, déjà à 90 %, du coût de l'abonnement aux transports collectifs en vigueur chez SFR depuis plusieurs années.

