Altice Europe : simplifie la structure de son capital

(CercleFinance.com) - Le groupe de télécommunications Altice Europe annonce ce vendredi une transaction en trois parties, pensée pour simplifier la structure du capital du groupe. La société, qui est contrôlée par Patrick Drahi, a ainsi déclaré avoir alloué avec succès 1,6 milliard d'euros de billets de premier rang à 8 ans en euros et en dollars arrivant à échéance en 2028, à un coût moyen de 4%. L'opérateur téléphonique a également lancé 500 millions d'euros d'obligations senior à 5 ans, arrivant à échéance en 2025 avec un coupon de 2,1%, son coupon le plus bas de tous les temps. Par ailleurs, Altice Europe prévoit d'offrir d'échanger des billets de premier rang Altice Luxembourg 2027 contre des billets de premier rang chez Altice France. 'Suite à la transaction, Altice Europe supprimera sa participation dans Altice Luxembourg', précise le groupe.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.94%