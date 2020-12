Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : SFR s'associe à Elan Jouques pour l'emploi Cercle Finance • 11/12/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - SFR annonce le renforcement de son action en faveur de l'insertion professionnelle en participant à la création d'emploi et à la mise en oeuvre du programme de formation des salariés d'ELAN (Entreprise Locale d'Activités Nouvelles), à Jouques (31). SFR va ainsi soutenir l'action d'ELAN dont l'objectif est d'embaucher progressivement, sur une durée de cinq ans, tous les demandeurs d'emploi de longue durée, volontaires et motivés, pour les sortir de la précarité. ELAN a été créée en 2017 à la suite de la candidature de la Commune de Jouques à l'expérimentation nationale ' Territoire Zéro Chômeur Longue Durée '. SFR indique que son soutien à ELAN va permettre la création de 7 emplois en CDI et la mise en oeuvre du programme de formation des 49 salariés d'ELAN pendant deux ans.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -0.45%