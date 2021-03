Altice Europe : SFR présente Transformation et ambitions 202

(CercleFinance.com) - Altice France-SFR présente 'Transformation et ambitions 2025', un 'projet stratégique' qui vise à conforter la position de SFR en tant que 2ème opérateur français 'en accélérant ses déploiements'.

Pointant la croissance et l'évolution des usages - d'ailleurs amplifiés par le confinement - Altice France-SFR souligne la nécessité d'investir afin de pouvoir absorber le trafic qui ne cesse d'augmenter chaque année (+35% pour SFR en 2020) et de s'adapter aux évolutions technologiques récurrentes, comme la Fibre et la 5G.

Dans ce contexte, le plan réseau 2025 prévoit le raccordement de plus de 90% des foyers français à l'infrastructure fibre et 98% des villes de plus de 10 000 hab. en 5G 3.5.

SFR affirme par ailleurs proposer à ses partenaires sociaux 'un projet ambitieux' qui s'étire sur quatre anset cinq volets prévoyant: une proposition d'évolution des effectifs sur la base exclusive du volontariat; le recrutement de 1000 jeunes diplômés; 1000 apprentis; un plan de formation renforcé pour l'ensemble des salariés; l'ouverture de négociations sur l'organisation du travail avec les partenaires sociaux.

Pour Grégory Rabuel, Directeur général de SFR, ce plan va permettre 'd'amener (les) collaborateurs vers des fonctions très qualifiées et efficaces qui répondront aux défis lancés par les

sollicitations exponentielles (des) réseaux '.