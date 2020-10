Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : SFR obtient 80 MHz pour ses fréquences 5G Cercle Finance • 02/10/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - A l'issue des enchères pour l'attribution des fréquences 5G, SFR a obtenu trois blocs supplémentaires de 10MHz portant ainsi à 80MHz son spectre total dans la bande des 3,5-3,8 GHz. Le prix pour ces 80Mhz de fréquences pour SFR sera de 728 millions d'euros (350 millions sur 15 ans et 378 millions sur 4 ans). Au total, SFR dispose désormais de 244,6 MHz dans l'ensemble des bandes de fréquences mises en service en France et conforte son rang de numéro 2 du marché.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -0.24%