Cercle Finance • 13/04/2021 à 17:34
Altice Europe : SFR lance la 5G à Nantes









(CercleFinance.com) - SFR annonce le lancement ce jour de la 5G à Nantes et dans sa métropole. Ainsi, SFR couvre dès ce mardi 75% de la population Nantaise en 5G et précise avoir 'allumé' la 5G dans une vingtaine de communes de la métropole nantaise. Les Nantais vont ainsi bénéficier 'd'une vitesse de connexion optimale grâce à l'utilisation massive par SFR des fréquences 3.5 GHz qui offrent les meilleurs débits', assure l'opérateur. Selon Grégory Rabuel, directeur général de SFR, l'arrivée de cette technologie va 'faciliter et amplifier les opportunités de croissance des entreprises, mais aussi délivrer une qualité de connexion optimale à tous ceux qui viennent profiter du cadre de vie offert par Nantes, et ainsi rendre le numérique toujours plus accessible à tous.'

