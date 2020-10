Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : SFR investit les territoires avec la fibre Cercle Finance • 05/10/2020 à 12:56









(CercleFinance.com) - Après celui de Lavaur, SFR FTTH continue de progresser sur le territoire tarnais permettant aujourd'hui la présentation d'un 7e Noeud de Raccordement Optique (NRO) à Soual (81). SFR FTTH est une filiale d'Altice France exclusivement dédiée à la construction, l'exploitation et la commercialisation des réseaux fibre optique en France. La semaine derniètre, l'opérateur avait déjà présenté un NRO à Geüs-d'Oloron (64), dans la communauté de communes du Haut-Béarn.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.12%