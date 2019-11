ALTICE EUROPE : SFR FTTH rachète Covage

"Nous continuons à nous concentrer sur le désendettement d'Altice Europe, notamment grâce à la croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA qui seront complétés par les produits de cession", a notamment commenté Patrick Drahi, fondateur d'Altice.

(AOF) - Altice Europe a annoncé que SFR FTTH, aux côtés de son consortium d'investisseurs financiers a conclu un accord d'exclusivité avec Cube Infrastructure Fund et Partners Group pour l'acquisition de 100% de Covage pour une valeur totale en espèces de 1 milliard d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.