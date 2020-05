Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe-Résultats légèrement sous le consensus au T1, objectifs confirmés Reuters • 20/05/2020 à 18:03









PARIS, 20 mai (Reuters) - Altice Europe ATCA.AS a annoncé mercredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes au premier trimestre mais a confirmé ses objectifs annuels en dépit de la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires de l'opérateur télécoms a progressé de 3,6% à 3,63 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de l'année (+3,1% à changes constants) - conforme aux attentes - tandis que son principal résultat opérationnel (Ebitda) ajusté progressait de 1% à 1,31 milliard (+0,7% à changes constants), un chiffre légèrement inférieur au consensus fourni par la société (1,33 milliard). Le groupe a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires et de son Ebitda sur l'ensemble de l'exercice 2020 et prévoir une réduction de son endettement. (Sarah Morland, version française Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +4.77%