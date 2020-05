Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe-Résultats légèrement sous le consensus au T1, objectifs confirmés Reuters • 20/05/2020 à 18:35









(Actualisé avec précisions, citation) PARIS, 20 mai (Reuters) - Altice Europe ATCA.AS a annoncé mercredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes au premier trimestre mais a confirmé ses objectifs annuels en dépit de la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires de l'opérateur télécoms a progressé de 3,6% à 3,63 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de l'année (+3,1% à changes constants) - conforme aux attentes - tandis que son principal résultat opérationnel (Ebitda) ajusté progressait de 1% à 1,31 milliard (+0,7% à changes constants), un chiffre légèrement inférieur au consensus fourni par la société (1,33 milliard). "Dans l'ensemble, nous avons connu un bon début 2020 et nous entendons continuer sur cette lancée pendant le reste de l'année", a déclaré le fondateur du groupe, Patrick Drahi. Le groupe a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires et de son Ebitda sur l'ensemble de l'exercice 2020 et prévoir une réduction de son endettement net, qui s'est établi à 31,2 milliards à fin mars. En France, principal marché d'Altice Europe avec 70% du chiffre d'affaires l'an dernier, les ventes ont progressé à la fois pour les activités "professionnels" et grand public, tandis que les activités médias ont souffert des conséquences de la pandémie sur les revenus publicitaires, qui se sont effondrés. Le groupe a annoncé mardi un vaste plan de réorganisation et d'économies du pôle NextRadio TV, qui va se traduire notamment par la fermeture de la chaîne RMC Sport News et par des suppressions de postes. (Sarah Morland, version française Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

