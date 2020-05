Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : présente son plan de reconquête post Covid Cercle Finance • 19/05/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - NextRadioTV a présenté aujourd'hui son plan de reconquête post Covid et de transformation. NextRadioTV a annoncé l'arrêt prochain de la chaîne payante de débat sur le sport, RMC Sport News, ainsi que l'arrêt progressif des compétitions sportives notamment d'Athlétisme, d'Equitation et de Tennis. Le groupe va revoir rapidement et largement l'organisation de ses structures de Pay TV. Ce plan, qui concerne l'ensemble de la structure de coûts de NextRadioTV, aura aussi un impact sur les effectifs (CDI, CDD, CDDU, pigistes, intermittents et également consultants) qui ont augmenté de plus de 50% ces six dernières années : le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants sera divisé par deux. ' Ce plan, qui se traduira sur le volet social par une adaptation du volume des effectifs, débuterait par une phase de volontariat ; les licenciements contraints n'interviendraient que si le nombre de volontaires était insuffisant. Il sera détaillé dans les prochaines semaines aux représentants du personnel ' indique le groupe.

