Altice Europe : poursuit le déploiement de la fibre en région

(CercleFinance.com) - Avec plus d'un an d'avance, SFR FTTH annonce le lancement de la commercialisation de son réseau fibre auprès des opérateurs commerciaux dans la Communauté d'Agglomération d'Epinal. Depuis le 18 mars dernier, près de 1 300 logements de Chantraine sont éligibles aux offres fibre, plus de 4 000 logements le seront à partir de début juin dans les communes de Chavelot et Capavenir Vosges et à partir de juillet, dans près de 3 000 logements répartis dans les communes de Les Forges, Uxegney, Darnieulles et Dogneville, assure l'opérateur, ce qui représente 8300 logements, soit 76% de l'objectif contractuel. Les ouvertures commerciales se poursuivront au fil des déploiements de la fibre avec l'objectif de raccorder, d'ici fin 2022, 10 800 logements au sein des 7 communes faisant partie de la tranche conditionnelle du programme d'aménagement numérique de la Région Grand Est : Capavenir Vosges (Thaon-les-Vosges, Girmont et Oncourt) Chantraine, Chavelot, Darnieulles, Dogneville, Les Forges et Uxegney.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Tradegate 0.00% ALTICE EUROPE OTCBB -33.99%