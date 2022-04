Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe: nouveau NRO installé dans le Loiret information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 12:15









(CercleFinance.com) - Loiret Fibre, filiale de XpFibre, continue de progresser sur le territoire loirétain, avec la pose du dernier Noeud de Raccordement Optique (NRO) de la phase 2 du déploiement de Lysséo.



Ce 48ème NRO installé à Briarressur-Essonne, permettra de proposer la fibre dans plus de 2 000 logements et locaux professionnels répartis dans les communes d'Aulnay-la-Rivière, Briarres-sur-Essonne, Estouy, La Neuville-sur-Essonne et Le Malesherbois.



Pour rappel, un NRO est un local technique d'environ 15 m², permettant d'alimenter les armoires de rue réparties en tous points dans une commune pour desservir ensuite les foyers et locaux professionnels.







