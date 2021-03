Altice Europe : Next Media Solutions change de nom

(CercleFinance.com) - La régie du groupe Altice Média change de nom et se dote d'une nouvelle identité: Next Media Solutions devient Altice Media Ads & Connect. Un nom qui illustre une plus forte intégration à Altice France, colle aux nouveaux usages, et à la convergence entre publicité et data, annonce Altice.

Altice Media Ads & Connect représente des marques media puissantes dont les plus emblématiques, BFM et RMC. Par ailleurs, grâce à la convergence avec la filiale télécoms SFR, la donnée de l'opérateur issue de ses box complète les performances du broadcast.

Le linéaire et le digital sont ainsi pensés et activés ensemble pour rendre les dispositifs plus pertinents, efficaces et personnels, et répondre aux impératifs des marques.