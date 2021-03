Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : mobilisé aux côtés de la Fondation des Femmes Cercle Finance • 08/03/2021 à 14:52









(CercleFinance.com) - Altice Europe annonce qu'Altice France se mobilise aux côtés de la Fondation des Femmes: en effet, les médias du groupe (BFMTV, BFM Business, RMC, RMC Découverte et RMC Story) vont relayer sa campagne de communication intitulée ' Regarde-moi bien '. Pendant deux semaines, les spots TV et radio de la Fondation des Femmes seront diffusés gratuitement. Par ailleurs, ces médias proposeront une programmation spéciale avec de nombreux reportages, documentaires, émissions et interviews. De son côté, SFR s'engage du 5 au 19 mars auprès de la Fondation des Femmes en réalisant un appel aux dons auprès de ses clients

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00%