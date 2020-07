Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : légère hausse de l'EBITDA ajusté trimestriel Cercle Finance • 30/07/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le groupe Altice Europe annonce ce soir un EBITDA ajusté en hausse de +0,2%, porté à 1,44 milliard d'euros. Les revenus, cependant, reculent de -1,2%, pour revenir à 3,54 milliards d'euros. En France, principal marché du géant des télécommunications, le chiffre d'affaires reste bien orienté (+0,2%). S'agissant de ses attentes, le groupe anticipe pour 2020 une accélération de ses revenus et une hausse de l'EBITDA.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -1.28%