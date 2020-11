Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : le CA progresse de 4,1 % au 3e trimestre Cercle Finance • 19/11/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, Altice Europe enregistre un chiffre d'affaires de 3,77 milliards d'euros, en progression de 3,2% par rapport au 3e trimestre 2019, ou de 4,1% à taux de change constants. Dans le même temps, l'EBITDA est passé de 1,4 à 1,48 milliard d'euros, soit une hausse de 5,1%, ou de 6,1% à taux de change constants. Dans l'Hexagone, le CA progresse de 4%, porté par la progression des services aux professionnels (business services) à +11,4% mais impacté par le recul du CA média (-7,6%) 'Nous maintenons nos prévisions pour l'exercice 2020 en matière de croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA', indique Patrick Drahi, fondateur d'Altice Europe.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.44%