Altice Europe: lance la box 'la plus puissante du marché'

(CercleFinance.com) - SFR dévoile et commercialise aujourd'hui la SFR Box 8X, un nouveau modem produit par Altice Labs qui met l'accent sur la vitesse de connexion.



Avec un débit pouvant atteindre 8Gbit/s 'la SFR Box 8X devient la Box la plus puissante du marché', assure SFR.



' La SFR Box 8X allie les technologies Fibre et WiFi les plus puissantes du marché, elle améliore l'expérience utilisateur sur des fonctionnalités déjà présentes avec la SFR Box 8', assure Grégory Rabuel, président directeur général de SFR et Altice France.





