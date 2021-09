Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : la fibre tisse sa toile dans le Loiret information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 11:59









(CercleFinance.com) - Altice Europe fait savoir aujourd'hui qu'un nouveau noeud de raccordement optique (NRO) a été installé dans la commune de Boynes, dans le Loiret, permettant de desservir plus de 1700 logements et locaux professionnels supplémentaires, dans les communes de Barville-en-Gâtinais, Boynes, Courcelles-le-Roi, Givraines et Yèvre-la-Ville. Loiret Fibre, filiale de XpFibre (ex-SFR FTTH), a déjà installé 28 NRO dans le département depuis mars et poursuit l'ambition de généraliser l'accès à la fibre à tous les habitants du département, particuliers et entreprises, d'ici au printemps 2023.

