Altice Europe : la fibre s'étend un peu plus dans le Loiret information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Loiret Fibre, filiale de XpFibre (anciennement SFR FTTH), continue de progresser sur le territoire loirétain à travers la pose, aujourd'hui, d'un nouveau noeud de raccordement optique (NRO) dans la commune de Vitry-aux-Loges. Cet équipement va permettre de desservir près de 2 000 logements et locaux professionnels répartis dans les communes de Combreux, Ingrannes, Seichebrieres, Sully-la-Chapelle et Vitry-aux-loges, indique XpFibre. Avec 25 NRO installés depuis mars, Loiret Fibre poursuit activement ses travaux de déploiement et investit pour la généralisation du très haut débit sur ce territoire, l'objectif étant la mise à disposition de la fibre pour tous d'ici au printemps 2023.

