Altice Europe: la fibre déployée en avance à Cap Atlantique

(CercleFinance.com) - Altice Europe fait savoir aujourd'hui qu'avec déjà plus de 61 000 prises raccordées, XpFibre dispose de plus d'un an d'avance dans le déploiement de la fibre sur le territoire de la communauté de communes de Cap Atlantique, dans les 11 communes dont elle a la charge.



La convention signée en décembre 2019 avec Cap Atlantique (département de la Loire-Atlantique) prévoyait de raccorder un total de 57 094 prises dans 11 communes. Depuis cette signature, les programmes immobiliers récemment construits, les nouveaux quartiers résidentiels ou les nouvelles zones commerciales ont été intégrés aux raccordements en fibre optique réalisés par XpFibre, filiale d'Altice France en charge des travaux de déploiement.



Avec les 61 000 prises raccordées, le taux de raccordement ressort à 107% par rapport au chiffre de la convention initial.



A ce jour, près de 90% du territoire de Cap Atlantique est désormais raccordé à la fibre optique, avec pour objectif une couverture totale des 15 communes de l'agglomération d'ici la fin 2022.





