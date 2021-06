Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : la fibre déployée aux Baux-de-Provence Cercle Finance • 08/06/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - XP Fibre (ex- SFR FTTH) annonce que la Fibre poursuit son déploiement dans les Bouches-du-Rhône et arrive désormais aux Baux-de-Provence, où 185 logements peuvent désormais souscrire une offre fibre. Ainsi, 24 mois après le démarrage du chantier, sept noeuds de raccordement optique sont en service et 126 points de mutualisation installés dans le département. L'ensemble des 24 communes de l'AMEL 13 (Appel à Manifestation d'Engagements Locaux) bénéficient de raccordements à la fibre optique, soit 44 000 prises fibres construites et éligibles. Ce programme représente un investissement de 63 millions d'euros porté par XP Fibre sur le département des Bouches-du-Rhône.

