Altice Europe : l'offre de Next Private ne sera pas prolongée

(CercleFinance.com) - Next Private, société holding de Patrick Drahi, fait part de son intention de ne pas prolonger son offre publique d'achat sur les actions Altice Europe, offre qui doit expirer la semaine prochaine, le jeudi 21 janvier plus précisément. Elle ne prévoit pas non plus de lancer une période post-acceptation, ce qui signifie que si l'offre est déclarée inconditionnelle, la fusion sera mise en oeuvre 'dès que possible'. Patrick Drahi détient actuellement environ 77,5% du capital d'Altice Europe.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -0.19%