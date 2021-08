Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : installe un nouveau NRO dans le Loiret information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Loiret Fibre, filiale de XpFibre (anciennement SFR FTTH), continue de progresser sur le territoire du Loiret avec la pose, aujourd'hui, d'un nouveau NRO (Noeud de raccordement optique) dans la commune de Nibelle qui permettra de desservir plus de 1 500 logements et locaux professionnels répartis dans les communes de Chambon-laForêt, Nancray-sur-Rimarde et Nibelle. Un NRO est un local technique d'environ 15,5 m², pesant plusieurs tonnes et qui est installé, à l'aide d'une grue, sur une dalle de fondation préalablement coulée. Il fait office de point névralgique du réseau fibre où se concentre l'ensemble des fibres desservant les lignes des abonnés dans un rayon jusqu'à 16 km autour de l'armoire. D'ici l'été prochain, de nouveaux NRO seront installés sur le territoire loirétain, avec un objectif de fibre pour tous au printemps 2023, précise Altice.

