Altice Europe : hausse de 6,9% du CA au 3ème trimestre 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires en hausse de + 6,9% à 3 669 ME sur un an au 3ème trimestre 2019 (+ 6,3% sur une base en monnaie constante) par rapport au 3ème trimestre de 2018.

L'EBITDA ajusté a augmenté de + 8,8% à 1 407 ME sur un an (+ 8,2% sur une base CC) par rapport à + 9,8% au 2ème trimestre 2019. La marge de l'EBITDA ajusté s'est établie à 38,4% au troisième trimestre 2019 (+ 0,7pts sur un an).

Le cash-flow libre opérationnel a augmenté de + 11,0% en glissement annuel au troisième trimestre de 2019.

Altice France a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires dans tous les segments (résidentiel, services aux entreprises et médias). La croissance du chiffre d'affaires est de + 7,2% sur un an au troisième trimestre 2019 (contre + 4,0% au deuxième trimestre 2019) et la croissance de l'EBITDA ajusté est de + 9,0% sur un an (contre + 10,1% au deuxième trimestre 2019).

Altice France a continué ainsi à réduire le désabonnement tant du fixe que du mobile. La base fixe résidentielle a augmenté de + 41 000 clients, avec + 59 000 clients fibre, 44% du nombre total d'abonnés fixes étant en fibre.

La croissance du chiffre d'affaires d'Altice International s'est accélérée à + 5,5% sur un an au troisième trimestre 2019 (contre + 3,6% au deuxième trimestre 2019).