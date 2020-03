Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : fin de discussions entre Hot et Partner Cercle Finance • 31/03/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - En réaction à des spéculations de marché récentes, Altice Europe annonce dans un bref communiqué que sa filiale israélienne détenue à 100% Hot a mis un terme aux discussions concernant une acquisition potentielle de Partner Communications (ex Orange Israël).

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +7.39%