Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : en hausse, un broker veut voir loin Cercle Finance • 01/07/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le titre Altice Europe avance ce mercredi de +2,5%, alors que l'analyste Credit Suisse confirme sa recommandation 'Neutre' sur celui-ci. L'avis du broker est accompagné d'un objectif de cours de 4 euros. 'Nous pensons que les perspectives à court terme pour Altice Europe seront probablement dominées par un T2 difficile et une faiblesse à l'international. Mais nous prévoyons une amélioration à plus long terme', indique le broker.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -0.15%