Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : en baisse, les avis des analystes Cercle Finance • 21/05/2020 à 12:44









(CercleFinance.com) - Le titre Altice Europe recule de -16% ce jeudi, au lendemain de résultats trimestriels commentés par différents analystes. L'analyste Oddo BHF confirme ainsi ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre, notant un 'trimestre en ligne' (en dépit d'un EBITDA sous les attentes) et une 'nouvelle guidance agressive'. 'Nous laissons nos estimations inchangées suite à ce trimestre en ligne, le groupe n'est que marginalement impacté par la crise sanitaire et a poursuivi la renégociation de sa dette malgré le contexte, permettant au groupe de Patrick Drahi d'afficher une nouvelle guidance ambitieuse et il y a peu encore inespérée de 1 MdE de FCF. Altice va continuer de bénéficier de l'amélioration de l'environnement concurrentiel en France', apprécie le broker, qui confirme son objectif de cours de 4,30 euros, pour un potentiel de +8%. Credit Suisse confirme pour sa part sa recommandation 'neutre' sur le titre Altice Europe, tout en revoyant à la baisse son objectif de cours. La cible du broker passe ainsi de 4,5 à 4 euros. 'Nous diminuons notre estimation d'EBITDA groupe pour 2020 de -3% après mise à jour suite aux résultats du premier trimestre', indique par ailleurs Credit Suisse.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -16.93%