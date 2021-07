Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : déploiement de la fibre dans les Landes Cercle Finance • 12/07/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - La Délégation de Service Public (DSP) pour la construction, l'exploitation et la commercialisation du réseau THD en fibre optique, THD64 et le Syndicat Mixte La Fibre64 présentent le Noeud de Raccordement Optique (NRO) de Mazerolles sur le territoire de la Communauté de Communes des Luys en Béarn. Cette installation va permettre de couvrir les communes d'Aubin, Lonçon, Momas et Mazerolles dans la Communauté de Communes des Luys en Béarn. A terme, 226 500 foyers et entreprises du territoire des Pyrénées-Atlantiques pourront bénéficier d'un accès internet par une connexion en fibre optique de bout en bout. En prévision, la zone de distribution sera progressivement construite entre 2021 et 2023. D'ici quelques semaines, les premiers clients pourront souscrire leur abonnement en fibre optique auprès d'un opérateur de leur choix, précise Altice.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Tradegate 0.00% ALTICE EUROPE OTCBB -33.99%