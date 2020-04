Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe crée Fastfiber au Portugal après son désengagement partiel Reuters • 20/04/2020 à 08:58









PARIS, 20 avril (Reuters) - Altice Europe ATCA.AS a annoncé lundi la création de Fastfiber, anciennement Altice Portugal FTTH dont il a cédé la moitié du capital en décembre à un fonds de Morgan Stanley. "Fastfiber vendra des services de gros à tous les opérateurs aux mêmes conditions financières", a indiqué le groupe de télécommunications et de médias dans un communiqué. MEO, filiale d'Altice Europe, vendra des services techniques à Fastfiber pour la construction, la maintenance et la connexion des abonnés au réseau de fibre. La création de Fastfiber intervient alors que MEO a finalisé la cession, annoncée le 13 décembre dernier, de 49,99% d'Altice Portugal FTTH à Morgan Stanley Infrastructure Partners sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,63 milliards d'euros. (Blandine Hénault)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.83%