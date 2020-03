ALTICE EUROPE : Credit Suisse reste à Neutre

(AOF) - Credit Suisse réitère son opinion à Neutre et maintient son objectif de cours de 4,50 euros sur Alice Europe. La banque note des résultats du quatrième trimestre au dessus du consensus et salue les perspectives du spécialiste télécoms, notamment sur le fait qu'il envisage de racheter des actions. le courtier souligne néanmoins que les titres de la société restent exposés à la volatilité des marchés étant donné que l'entreprise a le plus fort effet de levier du secteur.

Le broker considère cependant que ces résultats son favorables au titre à court terme étant donné que l'entreprise semble être sur la bonne voie pour continuer à se redresser.

La maison d'analystes ajoute que les principaux éléments positifs seraient le lancement d'un rachat de dette ou d'actions ou l'accélération du désendettement.

