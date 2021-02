Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : conclut un accord avec Cellnex Cercle Finance • 03/02/2021 à 18:15









(CercleFinance.com) - Altice France annonce aujourd'hui avoir conclu un accord d'exclusivité pour vendre sa participation de 50,01% dans Hivory à Cellnex pour une valeur d'entreprise implicite à 100% de 5,2 milliards d'euros. La transaction devrait être conclue au second semestre 2021 à la suite des approbations réglementaires habituelles, précise Altice France.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00%