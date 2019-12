Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : cession de parts dans Altice FTTH Portugal Cercle Finance • 13/12/2019 à 09:28









(CercleFinance.com) - Altice Europe annonce que sa filiale MEO a signé un accord avec Morgan Stanley Infrastructure Partners pour créer un opérateur de gros fibre au Portugal : MEO vendra une part de 49,9% dans Altice Portugal FTTH sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,63 milliards d'euros. De loin le premier opérateur de gros du pays, Altice Portugal FTTH dessert environ quatre millions de foyers FTTH à fin 2019. Il vendra ses services de gros à tous les opérateurs dans les mêmes conditions financières. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2020. 'Après cette transaction, Altice Europe a obtenu des recettes de plus de 5,7 milliards d'euros via la transaction transformante SFR FTTH et les divers ventes de tours et partenariats annoncés en 2018', souligne Patrick Drahi.

