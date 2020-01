Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : cède sa participation dans Omtel Cercle Finance • 03/01/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Altice Europe a annoncé hier la vente par son unité MEO de sa participation de 25% dans la société portugaise spécialisée dans les tours de communication OMTEL à Cellnex, pour un montant pouvant atteindre 200 millions d'euros en espèces. Grâce à cette transaction, Altice démarre un partenariat à long terme avec Cellnex au Portugal, qui comprend à la fois des services d'hébergement ainsi que la construction de nouveaux sites. L'opération fait partie d'une opération plus importante, dans le cadre de laquelle Cellnex acquiert 100% du capital-actions d'OMTEL, qui est la première société de tours indépendante au Portugal avec environ 3.000 sites.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -1.15%