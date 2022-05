Altice Europe: avancée de la fibre dans le Bas-Rhin information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 14:31

(CercleFinance.com) - Altice France annonce que sa filiale XpFibre a présenté aujourd'hui les avancées du déploiement de sa fibre optique dans les 20 communes de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn (Bas-Rhin).



Deux ans après le début des travaux de déploiement, 7 560 logements et locaux professionnels sont désormais éligibles à la fibre optique FTTH (' Fiber To The Home ' ou ' Fibre optique jusqu'à l'abonné ') réparties dans les 20 communes, soit 98 % de la cible ajustée (7 719) et 105% par rapport à l'objectif (7 164) prévu dans la Convention de Programmation et de Suivi des Déploiements FTTH (CPSD).



Cette opération d'envergure, financée sur les fonds propres de XpFibre, s'inscrit dans le cadre du plan national France Très Haut Débit.



'Grâce à ce réseau Fibre, les particuliers, les entreprises et les collectivités peuvent désormais accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL', précise Altice.