Altice Europe : atteint 15000 abonnés fibre en Seine Maritime

(CercleFinance.com) - Altice annonce que le déploiement du réseau fibré exploité et commercialisé par Connect 76 suit son cours en Seine Maritime et a même franchi le cap des 15 000 abonnés à la fibre optique. 'A date, ce sont près de 70 000 logements et locaux professionnels qui sont d'ores et déjà éligibles à une offre fibre dans 180 communes', souligne Altice, précisant qu'habitants et professionnels peuvent souscrire un abonnement fibre auprès de l'opérateur de leur choix et profiter d'un débit moyen 40 fois supérieur à celui de l'ADSL. Les travaux se poursuivent, commune après commune, et quartier après quartier, pour rendre éligibles 5 000 prises supplémentaires d'ici fin décembre 2021avec un objectif final de fibre pour tous dès 2023 dans le département, indique Altice.

