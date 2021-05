Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : acquisition de 100% d'Afone Participations Cercle Finance • 18/05/2021 à 16:55









(CercleFinance.com) - Altice France annonce aujourd'hui la signature d'un contrat d'acquisition de 100% du MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) Afone Participations, détenant 50% de l'activité RegloMobile. Afone Participations et le groupement Leclerc sont en effet partenaires à 50/50 de l'activité mobile Réglomobile. Avec cette opération, Altice France deviendra partenaire du groupement Leclerc, renforcera son parc de 770 000 clients mobile et bénéficiera de la distribution dans les centres E.Leclerc.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Tradegate 0.00% ALTICE EUROPE OTCBB -33.99%