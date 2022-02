Altice Europe: 2300 nouvelles prises fibre dans le Loiret information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 10:12

(CercleFinance.com) - Altice Europe fait savoir que Loiret Fibre (filiale de XpFibre) poursuit activement les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire loirétain avec le raccordement de près de 2 300 prises dans 3 nouvelles communes de la communauté de communes des Loges.



Ainsi, à partir du 17 mars à Jargeau (1 214 prises) et fin mars à Darvoy (756 prises) et Férolles (312 prises), les habitants et professionnels pourront souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix.



A date, dans la communauté de communes des Loges, plus de 6 500 logements et locaux professionnels sont d'ores et déjà éligibles à la fibre dans trois communes : Châteauneuf-sur-Loire, Donnery et Saint-Martin-d'Abbat.