Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Eur. : se refinance et allonge la maturité de sa dette Cercle Finance • 09/01/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Le groupe Altice Europe annonce avoir refinancé et allongé la maturité d'une partie de sa dette, dans le cadre d'un plan visant à réduire le coût de celle-ci. Ainsi, Altice annonce avoir alloué avec succès 2,8 milliards d'euros de nouveaux billets garantis de premier rang, dont 2,2 milliards d'euros d'obligations à 8 ans libellées en euros et en dollars, arrivant à échéance en 2028, au coût moyen pondéré de 3,06%. S'y ajoutent 600 millions d'euros d'obligations sécurisées à 5 ans en euros avec échéance en janvier 2025, au coût de 2,25%. En conséquence, l'échéance moyenne de sa dette est passée de 5,4 à 6,9 ans. Cette opération permet à Altice Europe d'avancer dans son plan de réduction du coût de la dette, en ayant déjà réalisé environ 330 millions d'euros d'économies annuelles sur son objectif de 700 millions d'euros. Ce dernier devrait d'ailleurs, selon l'opérateur, être atteint plus tôt que prévu.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +1.94%