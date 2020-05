Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice-Drahi compte "récupérer de l'argent" sur la Ligue des champions Reuters • 20/05/2020 à 20:05









PARIS, 20 mai (Reuters) - Patrick Drahi, fondateur d'Altice Europe ATCA.AS , a déclaré mercredi qu'il comptait bien "récupérer de l'argent" sur les droits de retransmission de la Ligue des champions de football, suspendue depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Afin d'attirer de nouveaux clients, l'opérateur télécoms a décidé en 2017 de débourser plus d'un milliard d'euros, ou 350 millions par saison, afin d'obtenir les droits de retransmission en France pour trois saisons de la plus prestigieuse compétition de football de clubs en Europe. "Nous avons déjà payé 175 millions en juillet l'an dernier pour la première partie de la saison et nous avons payé en janvier 175 millions supplémentaires pour la deuxième partie de la saison", a dit Patrick Drahi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats trimestriels du groupe. "Le problème est le suivant: je n'ai vu personne jouer depuis mi-mars", a-t-il poursuivi. "Nous n'allons pas payer (l'UEFA) pour quelque chose que je n'obtiens pas, ok? (...) Pour faire simple, je compte récupérer de l'argent, très rapidement." (Mathieu Rosemain version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +4.77%