ALTICE : BFM et RMC signent avec ORANGE un nouvel accord de distribution

(AOF) - BFM et RMC ont annoncé la signature avec Orange d'un accord de distribution de la chaîne BFM Business et des services associés de BFMTV, RMC Story, RMC Découverte, BFM Business, BFM Paris, BFM Lyon Métropole et i24News. "Cet accord permettra par ailleurs la distribution de services enrichis et de fonctionnalités innovantes autour des programmes d'Altice France, et notamment des programmes en replay avec des fenêtres de diffusion étendues, des programmes en avant-première de leur diffusion TV et des programmes en UHD/4K", précise le groupe.