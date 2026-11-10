ALTHEORA, Mäder Composites France et IPC s'associent pour donner une seconde vie aux matériaux composites

ALTHEORA (au travers de sa filiale MECELEC Composites), MÄDER COMPOSITES FRANCE, filiale du groupe Mäder, et IPC, Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites, annoncent le lancement du projet ACELT pour une durée de 36 mois, une initiative collaborative dédiée à la fabrication et à la transformation de matières composites recyclées, à base de matières polyester renforcées de fibres de verre.

Le comité régional de sélection, co-présidé par l'État et les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud, a retenu le consortium ; le financement a été officiellement notifié le 16 juillet 2026.

Un consortium industriel au service de l'économie circulaire des composites

Face à l'essor des matériaux composites dans l'industrie et aux exigences croissantes en matière d'écoconception et de fin de vie des produits, le consortium ACELT réunit trois acteurs complémentaires de la filière plasturgie et composites d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Sud : ALTHEORA, groupe industriel spécialisé dans les matériaux composites, la plasturgie et le revêtement de surface, porte le projet aux côtés de MÄDER COMPOSITES FRANCE, spécialiste des matériaux et solutions innovantes pour les composites, et IPC, centre technique de référence de la filière plasturgie et composites.