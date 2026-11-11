Altheora lance un projet collaboratif de recyclage des matériaux composites

Altheora, à travers sa filiale Mecelec Composites, Mäder Composites France et le centre technique industriel IPC annoncent le lancement du projet collaboratif ACELT, destiné à développer des solutions de recyclage et de valorisation des matériaux composites thermodurcissables, notamment ceux à base de polyester renforcé de fibres de verre.

D'une durée de 36 mois, ce programme vise à favoriser le recyclage en boucle fermée et la fabrication de nouveaux matériaux composites recyclés et ignifugés, destinés notamment aux réseaux de distribution d'énergie, au ferroviaire, aux mobilités et aux équipements urbains.

Lauréat de l'appel à projets " i-Démo régionalisé" du plan France 2030, ACELT bénéficie d'un soutien financier conjoint de l'État et des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud, officiellement notifié le 16 juillet 2026. Cette initiative entend contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale des composites tout en renforçant les synergies industrielles entre les partenaires.