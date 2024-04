Altheora creuse sa perte en 2023 mais améliore son résultat d'exploitation

(AOF) - Altheora (-3,33% à 0,46 euro) recule à l’annonce de ses résultats annuels. Le spécialiste de la transformation de matériaux composites et polymères affiche une perte nette de 2 millions d’euros en 2023 contre 1,7 million en 2022, pour un chiffre d’affaires consolidé de 41,3 millions, en hausse de 18%. La perte d’exploitation ressort à 0,9 million d’euros contre 1,3 million l’an dernier tandis que la marge d'EBITDA a doublé 5,2%, soit 2,1 millions d'euros contre 1,1 million.

Le groupe annonce que son chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 ressort à 11,0 millions d'euros contre 11,1 millions d'euros en 2023. "La dynamique demeure celle de l'année 2023, avec une croissance des nouveaux secteurs palliant le ralentissement du secteur de la construction" résume le groupe.

"Si la conjoncture affecte sensiblement la construction, le secteur principal adressé par Altheora, le groupe a poursuivi sa démarche de diversification, pour ainsi désensibiliser son activité aux aléas sectoriels", souligne la PDG Bénédicte Durand-Deloche. " Grâce au renforcement continu de sa proposition de valeur avec une offre correspondant aux enjeux de décarbonation de l'industrie, à la profondeur de son capital clients, à son organisation solide, et à son actionnariat familial, Altheora dispose de tous les atouts pour atteindre son objectif de retour à la croissance rentable "

AOF - EN SAVOIR PLUS

