Altera, soutenu par Intel, prépare une IPO et pourrait lever $2 mds-sources

Altera, fabricant semiconducteurs soutenu par Silver Lake et Intel INTC.O , se prépare à une entrée en bourse qui pourrait intervenir avant la fin de l'année et lever plus de 2 milliards de dollars, a-t-on appris de sources proches du dossier, dans ce qui constituerait l'une des plus importantes IPO du secteur ces dernières années.

Silver Lake a sollicité comme garants Barclays BARC.L , Citi C.N , JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N en vue de l'IPO d'Altera, ont déclaré trois des sources, indiquant que le rôle définitif des banques n'était pas encore déterminé.

Altera, basé à San José en Californie, se prépare à déposer en toute confidentialité, dans les semaines à venir, les documents préalables à une IPO, laquelle pourrait être effective d'ici la fin de l'année, ont dit les sources. Le calendrier et l'ampleur de l'opération peuvent encore évoluer, ont-elles précisé.

Sollicités, Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley et Silver Lake ont refusé de commenter. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'Altera, Citi et Intel.

(Milana Vinn à New York et Echo Wang à San Francisco)