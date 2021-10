Alten : vise une croissance organique de plus de 10% en 2021

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité s'établit à 2 130,4 en croissance de 20,7 % à fin Septembre (+9,7% en France et +27,8% à l'International). À périmètre et change constants, l'activité progresse de 9,5% (+5,4% en France et +12,1% hors de France).

La reprise de l'activité se poursuit et s'accentue sur le troisième trimestre. L'activité est en hausse de 40,2% (+26,5% en France et +48,7% à l'International). A données constantes, elle est en hausse de 23,9%. La croissance organique atteint 19,0% en France et 26,9% hors de France.

' La croissance organique est plus vigoureuse qu'anticipé, le troisième trimestre ayant confirmé l'accélération de la reprise d'activité constatée au deuxième trimestre. Dans un contexte économique et sanitaire inchangé, Alten devrait réaliser une croissance organique légèrement supérieure à 10% en 2021 '.