Alten: vise une croissance organique d'environ 10% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 17:59

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité s'établit à 12,2% à 2 047,9 ME au 30 juin (9,4% en France, 13,5% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de 11,4% (9,4% en France et 12,5% hors de France).



Au second trimestre, comme anticipé, la croissance de l'activité a ralenti à 8,7%.



Le résultat opérationnel s'élève à 156,3 ME (soit 7,6% du CA) et le résultat net part du Groupe s'établit à 111,1 ME.



' Alten devrait réaliser une croissance organique d'environ 10% en 2023, une marge opérationnelle d'activité satisfaisante et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée ' indique le groupe